Münbiç’e operasyon askıda

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 7 Mart Salı günü Antalya'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç Gerasimov ile üçlü toplantıda bir araya gelmesi, ABD'nin PYD/YPG politikasında bir değişikliğe yol açmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Çarşamba gecesi düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi, "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) içerisinde desteklemeye devam ettiği bildirdi.

ABD, açık açık terör örgütünden yana

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini belirten Toner, şunları kaydetti: "YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde bulunan SDG içerisinde uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi onlar DEAŞ'a karşı mücadelede ve ortadan kaldırılması için çok etkililer. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometreyi ve 4 Kasım'da operasyon başladığından beri de Rakka civarında 100'den fazla köyü DEAŞ'ın elinden aldılar."

ABD'nin, terör örgütü PKK ile ilgili görüşünün değişmediğini dile getiren Toner, "PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz. Şu konuda açık olmalıyız; PKK bizim için hala bir terör örgütüdür" diye konuştu.

Toner, El-Bab’ın doğu tarafının çok karışık bir bölge olduğuna da işaret ederek, "Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DEAŞ ile mücadele" dedi.

Öte yandan Anadolu Ajansı'na konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de, ABD'nin Rakka'nın etrafının sarılması için destek alınan, ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin kullanılmasından yana olduğunu ifade etti.

ABD, geçen yazdan bu yana Münbiç'te Özel Kuvvetlerden oluşan askeri güç bulunduruyor. Washington, bu gücü geçtiğimiz hafta zırhlı silahlarla takviye etti. Bu arada Münbiç'teki bazı ABD askeri unsurları Cerablus sınırına kaydırıldı.

Ankara'dan iki farklı mesaj

Antalya'da yapılan genelkurmay başkanları zirvesi sonrasında ABD'nin değişmeyen tavrına ilişkin Ankara'dan iki farklı tepki geldi. Perşembe günü bakanlıkta bazı medya organlarının temsilcileri ve köşe yazarlarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çıkmamakta direnirse Türkiye'nin politikası ne olur?" sorusuna karşılık, Türkiye’nin hedefinin El Bab’dan sonra öncelikle Münbiç olduğunu belirterek, "Münbiç’e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG’yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik" dedi. Rakka konusunda zaten stratejiyi belirlemek için ortak çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Dolayısıyla çıkmazsa, biz de Münbiç'e gittiğimiz zaman karşılaşırsak YPG'yi vuracağımızı daha önce net bir şekilde ifade ettik. Cumhurbaşkanımız, başkomutan olarak da ifade etti. Tabii Rusya'nın iddiaları var, başka konular var, ama Amerikalılar da bu iddiaları reddediyor biliyorsunuz. 'Bir anlaşmamız yok' diyor, 'mutabakatımız yok' diyor. Ruslar Münbiç'te veya başka yerde YPG'yi korumak, kollamak ya da desteklemek için bir faaliyette bulunursa, bu bizim için sorun. Biz buna karşı çıkarız. Ama gittiği yerde mesela YPG'nin oradan temizlenmesi için gayret sarf ederse bunu da destekleriz. Bizim için burada en önemli kriter YPG'dir, terör örgütüdür. DEAŞ kadar hassasız bu konuda. Türkiye'nin geleceği için sınırımızın öbür tarafında bu yapılanma, bizim için hassastır. Buradaki ayrımı çok iyi yapalım."

Çavuşoğlu, 2 Mart'ta da Ankara'da yaptığı açıklamada, "YPG (Münbiç) buradan çekilmezse biz YPG'yi vuracağımızı söyledik" şeklinde konuşmuştu.

Beştepe'den işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere ilişkin ılımlı mesajlar verdi. "Biz bu mücadelede bütün müttefik ülkelerle beraber hareket ediyoruz, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz" diyen Kalın, "DEAŞ ile mücadelede en ön saflarda bulunan bir ülke olarak 2 bin küsur kilometrekarelik alanı nasıl temizlediysek, diğer bölgelerin de DEAŞ'tan temizlenmesi için bütün müttefiklerimizle iş birliğine hazırız. Ama bunu doğru aktörlerle, doğru gruplarla yapmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Kalın, "Şu an itibarıyla Rakka operasyonunun tam olarak nasıl, kiminle, hangi gruplarla yapılacağı konusunda verilmiş nihai bir karar yok. Bu değerlendirme ve müzakere süreci şu anda da devam ediyor" dedi.