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Münbiçli gençler zorla silah altına alınıyor

Terör örgütü YPG/PKK, ABD ile Türkiye'nin örgütün Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatına rağmen, ilçede yaşları 18 ile 30 yaş arasındaki erkekleri zorla silah altına almaya devam ediyor

12 Ağustos 2018 Pazar 17:05
Münbiçli gençler zorla silah altına alınıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ilçesindeki sözde askeri meclisi, ABD ve Türkiye'nin örgütün ilçeden çıkarılması konusunda 4 Haziran'da vardığı mutabakata rağmen Münbiçli gençleri tehdit ederek zorla silah altına alıyor. YPG/PKK'nın Münbiç'teki sözde askeri meclisinin sosyal medya hesaplarınca önceki gün yeniden paylaşılan 18 Haziran tarihli belgede, yaşları 18 ile 30 yaş arasındaki Münbiçli erkekleri bu ayın 20'sine kadar teslim olup örgüte katılmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Örgüt, tanınan süre içerisinde teslim olmayanları alıkoymak ve cezalandırmakla tehdit etti. Öte yandan ilçede esnaf, örgütün Münbiçli erkekleri nisan ayında zorla silah altına almasına tepki göstererek kepenk indirmişti. YPG/PKK, Halep'in Fırat Nehri'nin batısında kalan Münbiç ilçesini, Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle ele geçirmişti. Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.
AA

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