Müslüman komşulara Duvar'lı önlem!

TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yıl içerisinde Türkiye-Suriye sınırındaki duvarı ve duvardan daha önemli olan güvenlik yolunu inşa ettiklerini aktararak, İran sınırındaki duvar inşasının ise devam ettiğini belirtti.

Sınıra yapılacak toplam 144 kilometrelik duvarın 57.1 kilometrelik kısmının Iğdır'da, geriye kalan 86.8 kilometrelik kısmın ise Ağrı sınırında inşa edildiğini söyleyen Turan, "Sınırda olağanüstü ve tehlikeli bir çalışma yapıyoruz. Mayınlı arazilerin olması ve diğer etkenler işimizi daha da zorlaştırıyor. Buna rağmen büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Beş ayrı etap halinde inşa ettiğimiz duvarın yarısını tamamladık. Ayrıca yolların yapımına da hızla devam ediyoruz" dedi.

Duvarın arkasında güvenlik güçlerinin devriye atması için güvenlik yolu ve duvar boyunca 15 kapı bulunacağını belirten Turan, şunları söyledi: "Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Güvenlik duvarı prefabrik olarak üretildi. Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek, dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2.5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz."

Beş şantiyenin her birinde günde 200-250 arası devasa beton blokun kalıplara döküldüğünü anlatan Turan, sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerlerine jiletli tel de çekildiğini aktardı.

AA