Müslümanlar enerji savaşının kurbanı

İngiltere merkezli Mona Acil Yardım Kurumu'nun kurucularından ve halihazırda bu kurumun yöneticiliğini üstlenen Riyad Kerim, Myanmar hükümetinin Rohingyalı Müslümanlara karşı etnik bir soykırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Myanmar'ın Rakhine eyaletindeki 1.1 milyondan fazla Rohingyalı Müslüman’ı yasa dışı göçmenler olarak adlandıran Myanmar hükümeti onlara vatandaşlık bile vermek istemediğini dile getiren Kerim, Birleşmiş Milletler verilerine göre şimdiye kadar 66 binden fazla Rohingyalı Müslüman'ın Myanmar hükümetinin acımasız eylemlerinden kurtulmak için Bangladeş’e kaçtığını söyledi.

Riyad Kerim şunları söyledi: "Şu an Myanmar’da yaşanan olaylar, insanlık için utanç verici bir lekedir. Bu olaylar, bir grup ya da dinler arasında yaşanan bir çatışma değildir. Bu, hükümetin liderliği ile etnik bir grubu yok etmek için yapılan bir eylemdir. Myanmar hükümeti, asırlardır bu ülkede yaşamalarına rağmen Rohingyalı Müslümanları Bengal’den yasadışı gelen göçmenler olarak adlandırıyorlar. Rohingyalılar 1982 yılına kadar vatandaşlık hakkına sahiplerdi ve yasal hükümet kurulduktan sonra, Rohingyalı Müslümanların hakları iptal edildi."

Enerji güzergahı üzerinde oturuyorlar!

Uluslararası toplumun ve hatta bazı İslam ülkelerinin bile Rohingyalı Müslümanlara karşı işlenen bu suçlar karşısındaki sessiz kaldığına dikkatleri çeken Riyad Kerim, Rohingyalı Müslümanların yaşadığı toprakların Ortadoğu'da üretilen petrolün Çin'e ulaşması için çok önemli olduğunu söyledi.

Riyad Kerim şöyle konuştu: "Rohingyalı Müslümanların yaşadığı Bangladeş sınırı boyunca uzanan topraklar çok önemlidir. Bölgede Çin'e petrol taşıyan tankerlerin kullanması için bir deniz limanı inşa edildi. Buradaki boru hattıyla Çin’e petrol gönderiliyor. Bu boru hattıyla Çin'e gönderilen petrolde ulaşım yolu kısaldı. Bu boru hattı 2013 ve 2014 yıllarında pompalama işlemine başladı. Başta petrol üreten ülkeler olmak üzere bütün dünya ülkeleri Myanmar’ın petrol projelerinde pay kapma yarışında. Bu yüzden Myanmar hükümeti, o bölgenin gerçek sahipleri olan Rohingyalı Müslümanları yıldırarak, bu bölgeden çıkarmak ve potansiyel ekonomik menfaatlerden yararlanmak istemektedir."