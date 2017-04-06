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Müslümanların sayısı Hıristiyanlara yetişecek

Pew araştırma kuruluşu, yakın bir gelecekte Müslümanların dünyadaki en büyük nüfusa sahip dini grup olacağını bildirdi

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Müslümanların sayısı Hıristiyanlara yetişecek
Kuruluşun araştırmasına göre, Müslüman aileler arasındaki yüksek doğum oranları nedeniyle dünyadaki Müslüman nüfusu 2060 yılına kadar Hıristiyanlarla neredeyse eşit düzeye gelecek. Pew, 2060 yıl itibariyle Müslümanlar’ın 3 milyar kişiyle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 31’ini oluşturacağını belirtirken, Hıristiyanlar’ın oranının ise 3.1 milyar kişiyle yüzde 32’ye tekabül edeceğini belirtti. Kuruluş iki yıl önceki araştırmasında da İslam’ın dünyada en hızlı büyüyen din olduğu ve bu yüzyılın sonuna kadar Hıristiyanlığın üzerine çıkacağı tespitinde bulunmuştu. Tahminler, dünya genelinden 2 bin 500 adet nüfus sayımı, anket ve nüfus kayıtlarına dayanıyor. Pew uzmanları, doğum ve ölüm oranlarının, dini nüfuslar üzerinde, din değiştirme oranlarından çok daha fazla etkide bulunduğunu söylüyor. Hindu ve Yahudiler gibi diğer dini grupların da 2060 yılına kadar sayılarının artması ancak bu artışın toplam nüfus artışı hızında olmaması bekleniyor. Herhangi bir dine mensubiyet belirtmeyenlerin sayısının da, mevcut doğum oranları göz önüne alındığında azalacağı tahmin ediliyor. HABER MERKEZİ
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Müslümanların Sayısı Hıristiyanlara Yetişecek
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