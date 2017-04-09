Mustafa Koç hizmete devam ediyor

Habertürk'te yer alan habere göre, Koç Holding’ten yapılan açıklamanın ardından çelenk yollamak yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışlarla oluşturulan fonda 2.5 milyon TL tutarında bağış toplandı. 4 bini aşkın katılımcı tarafından yapılan bağışlar Koç Topluluğu Şirketleri’nin katkılarıyla 10 milyon TL’ye tamamlandı. Bağışlarla TEV’in oluşturduğu “Mustafa V. Koç Burs Fonu” ile de kız öğrencilerin eğitimine destek verilecek.

Koç Holding’den yapılan açıklamaya göre, “Mustafa V. Koç Bursu Fonu” ile ilk 10 yılda 3 bin kız öğrenciye burs verilecek. İlerleyen yıllarda ise fonun anaparası korunarak, bursun sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Burstan, meslek liselerinde eğitim alan kız öğrenciler yararlanabilecek. Bursiyerlerin devlet üniversitelerinde eğitimlerini sürdürmeleri halinde de bursları devam edecek.