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Musul operasyonunda sona doğru

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz.

22 Ocak 2017 Pazar 17:58
Musul operasyonunda sona doğru
DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz" dedi. Caferi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, ilk olarak Kasım ayında göreve gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından Baabda Sarayı'nda kabul edildi. 
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Caferi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'dan Avn'ı kutlayan ve Bağdat'a davet eden mesajı ilettiğini söyledi. Arap Birliği'nin birliktelik unsuru olarak görülmesini görüşmede teyit ettiklerini belirten Caferi, "Farklı rejimler ve farklı geçmişler olduğu için ayrılıkları gözardı etmiyoruz. Ancak bizi birleştiren şeyler ayrıştıranlardan fazla" diye konuştu. Ülkesindeki DEAŞ'a yönelik operasyonlara da değinen Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz" ifadesini kullandı. Terör örgütü IŞİD, Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmişti. Irak ordusu, ABD ve Peşmerge desteğinde 17 Ekim 2016'da kenti kurtarmak için operasyon başlatmıştı. HABER MERKEZİ
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