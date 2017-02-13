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Müzakerelere Rum darbesi!

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Rum Temsilciler Meclisi'nin Enosis'in Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı karar, Kıbrıs konusunda sürdürülmeye çalışılan müzakere sürecine indirilen en ağır darbe olduğunu söyledi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:40
Müzakerelere Rum darbesi!

Başbakan Özgürgün, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin bu kararının, Rum-Yunan ikilisinin 1968’den beri sürdürülen müzakerelerin hiçbir sürecinde Kıbrıs'ta iki halkın eşitliğine dayalı bir federal çözüm niyeti taşımadığını anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir kez daha net bir biçimde gösterdiğini kaydetti.

KKTC Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar da sözkonusu karara tepki göstererek, “Rum Meclisi, görüşme sürecini takmayarak, Sayın Akıncı’nın Rumlara empatiyle yaklaşımını dinlemeyerek 1950’de kilisenin ve AKEL’in önderliğinde adanın Yunanistan’a bağlanması için gerçekleştirilen plebisitin yıldönümünde Rum okullarında etkinlik düzenlenmesine karar verdi. Bu olay basite alınamaz ve geçiştirilemez. Sayın Akıncı artık gerçekçi davranmalıdır. Bunlara rağmen sessiz kalmak, gereken adımları atmamak Kıbrıs Türk halkına yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Müzakerelere Rum DarbesiEnosisHüseyin özgürgünRumYunanistanKKTC
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