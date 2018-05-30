Nardalı: Ekonominin anahtarı Haydar Baş'ın elinde

Türk ekonomisinin derin bir kriz içinde olduğu ve herkesin çözüm aradığı bir süreçte Bursa tarihi bir kongreye ev sahipliği yaptı.

İlki 2005 yılında İstanbul'da yapılan ve sonraki yıllarda Azerbaycan, Almanya, KKTC ve Türkiye'de 9 kez düzenlenen Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin 10’uncusu 27 Mayıs’ta Bursa'da gerçekleştirildi.

4 oturumda 40 isim konuştu

10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi, BTP Bursa İl Başkanı Ali Garaçoğlu, Av. Şevket Tamaç, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, Disk Eski Genel Sekreteri Mehmet Dinç, İlahiyatçı Müslim Karabacak, İlahiyatçı Hasan Aydın, milli mücadele yıllarında Atatürk’e verdiği destekle bilinen Şeyh Cemil Nardalı’nın torunu Şahap Nardalı ve Ekonomist Mahmut Erdem selamlama konuşmaları yapan isimler oldu.

Kongre 4 oturum halinde yapıldı. Moderatörlüğünü Fuat Şengül’ün yaptığı birinci Oturumda şu isimler konuştu: “Prof. Dr. Ata Selçuk, Prof. Dr. Mustafa Er, Sani Ak, H. Hüseyin Tekin, Nihat Hekimoğlu, Doç. Dr. İbrahim H. Ekşi ve Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu. Başkanlığını Dr. Abdullah Terzi’nin yaptığı ikinci oturumda ise “Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu, Av. Lütfullah Önder, Av. İbrahim Berk, Emre Polat, Mehmet Emin Koç, Prof. Dr. M. Yavuz Köker ve Zeki Garaçoğlu” konuştu.

Kongrede üçüncü oturumu ise Prof. Dr. Ali Ünal Emiroğlu yönetti. Oturumda Prof. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Murat Çabas, Av. Ahmet Erimhan, Muharrem Bayraktar, Selim Kotil ve Harun Kayacı konuştu. Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu başkanlığında yapılan son oturumda ise kongreye yurt dışından katılan bilim adamı ve akademisyenler konuştu. Prof. Dr. Vladimir Gorbanosvki, Prof. Dr. Cornelia Versteegh, Prof. Dr. Rauf Mammadov, Prof. Dr. Vladimir Lisichkin, Prof. Dr. Andrey Manankov, Prof. Dr. Dünyam Ali Veliyev ve Prof. Dr. Rovshan Guliyev Milli Ekonomi Modeli üzerine tebliğ sundu.

Ekonominin anahtarı Prof. Dr. Baş’ın elinde

Milli Ekonomi Modeli Kongresi’nde selamlama konuşması yapanlardan birisi de milli mücadele yıllarında Atatürk’e verdiği destekle bilinen Şeyh Cemil Nardalı’nın torunu Şahap Nardalı’ydı.

Konuşmasında, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gölgesi altında bu toplantıyı düzenleyen ve davetiyle beni onurlandıran Prof. Dr. Haydar Baş'a ve kıymetli kadrosuna teşekkürlerimi sunarım” diyerek başlayan Şahap Nardalı şöyle konuştu: “Bundan 40 yıl önce Adana'da benim de yakından tanıdığım İrfan Mavruz diye bir arkadaş evini bahçesinde füzeler yapıp uçurdu. Bırakın Adana'yı Türkiye'de kimse ona inanmadı ve ona karşı çıktılar. Günlerden bir gün İncirlik Üssü'nden bir grup komutan gelerek bu arkadaşla görüştü ve onu ABD'ye gönderdi. Bu delikanlı NASA'da çalışmaya başladı ve onun imzası olmadan uçaklar, füzeler kalkmadı. Bugün de içimizde bir bilim adamı, bir cevher Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Haydar Baş çıktı. Bu Allah'ın lütfudur. O kimsenin çözemediği ekonomi problemini çözdü ve bütün dünya da ondan Milli Ekonomi Modeli'ni almaya çalışıyor. Ben 61 yıllık kuyumcuyum altının ayarını, insanın hasını ilk görüşte anlarım. Prof. Dr. Haydar Baş’ı görür görmez de dünyada bu işi kökünden halledecek tek isim olduğunu anladığım. Ekonominin anahtarı Prof. Dr. Haydar Baş'ın cebindedir, onu ondan kimse alamaz.”