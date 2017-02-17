Nasrallah'tan İsrail'e uyarı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir kez daha televizyondan canlı yayınlanan konuşmasıyla destekçilerine seslendi. Daha önce İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan amonyak tankını tehdit ettiklerini hatırlatan Nasrallah, “İsrail’e sadece amonyak tankını boşaltmalarını değil aynı zamanda Dimona’daki nükleer reaktörü sökme çağrısında bulunuyorum. Askeri kapasitemiz İsrail’i ve onun yerleşimlerini vurmaya yeter” dedi ve ekledi: “İsrailliler, tehditlerimiz ve kapasitemiz konusunda ciddi olduğumuza ve eylemlerimizin konuşacağına inanmalı.”

Nasrallah geçen yıl yaptığı bir konuşmada Hayfa’daki amonyak tankını vurma tehdidinde bulunmuş ve olası bir saldırının nükleer bomba saldırısıyla eş bir etkiye yol açacağını belirtmişti. Geçen hafta kentteki yerel bir mahkeme güvenlik tehdidi nedeniyle tankın boşaltılmasına onay vermişti.

Öte yandan Nasrallah, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki buluşması hakkında da açıklamalar yaptı. “Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmeden çıkan şeyden sonra, dün müzakerelerin ölümünün yarı resmi şekilde ilan edildi desem abartmış olmam” ifadelerini kullandı.

İsrail’in 1982 yılında başkent Beyrut’a kadar uzanan işgali, 1985’te kademeli olarak ülkenin güneyine doğru çekildi. Bu tarihten itibaren İsrail’le çeşitli tarihlerde karşı karşıya gelen Hizbullah’ın son olarak Temmuz 2006’da İsrail ile karşı karşı gelmesi Lübnan’ın güneyini ağır yıkıma uğratmıştı.

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