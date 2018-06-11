NATO-AB anlaştı Türkiye dışlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, NATO ve AB arasında temel iş birliği alanı olarak ön plana çıkan "askeri hareketlilik" için birlik nezdinde ayrılan 6.5 milyar avroluk bütçeden, NATO üyesi olan ancak AB üyesi olmayan ülkelerin yararlanamayacağını açıkladı.

NATO'da Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında NATO daimi temsilcilerine AB'nin Mart sonunda onaylanan "Askeri Hareketlilik Eylem Planı" hakkında bilgi veren Bulc, bunun 2025 yılına kadar oluşturulması amaçlanan "Savunma Birliği"nin bir parçası olduğunu kaydetti.

Askeri Hareketlilik Eylem Planı'nın AB'nin krizlere daha hızlı müdahale etmesine imkan tanıyacağını kaydeden Bulc, fiziksel ve idari engellerin askeri tatbikatları zora soktuğuna ve zaman zaman askeri birliklerin haftalarca hareket edemediğine dikkati çekti.

NATO'nun 29 üyesinden yalnızca 22'si aynı zamanda AB üyesi. Bu kapsamda NATO üyesi Türkiye de AB üyesi olmadığı için anlaşmadan yararlanamayacak ülkeler arasında.

Bütçeden Türkiye'ye zırnık vermeyecekler

AB'nin 2021-2027 bütçesinde askeri hareketlilik için 6.5 milyar avro ayrıldığını bildiren Bulc, bütçenin AB Konseyi ve Parlamentosunun onayını beklediğini hatırlattı.

NATO ve AB arasında yoğun iş birliği alanı teşkil eden askeri hareketlilik bütçesinden NATO üyesi olmayan ancak AB üyesi olan ülkelerin de yararlanacağına dikkati çeken Bulc, askeri gereksinimlerin NATO'yla uyumlu olması için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

AB'nin savunma alanında sorumluluğu üye ülkelerin elinden almadığını da vurgulayan Bulc, "Amaç sadece üye ülkelere yardımcı olmak. Bu çerçevede karar alma özgürlüğü tamamıyla üye ülkelere ait" diye konuştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve AB arasında askeri hareketliliğin temel iş birliği alanlarından biri olduğuna dikkati çekmişti.

AB'nin savunma alanındaki çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun şeffaf ve mümkün olduğunca AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini de kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini birçok kez vurgulamıştı.