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NATO'da S-400 korkusu

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemleri konusunda NATO'daki hazımsızlık artarak devam ediyor. ABD medyasına konuşan NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel, "S-400'ler NATO için tehlike yaratıyor. Çünkü Rusya veri tabanına erişim sağlayacak" dedi

08 Mart 2018 Perşembe 17:35
NATO'da S-400 korkusu

Türkiye'ye Rus üretimi S-400 füze savunma sistemleri yerleştirilmesi, Moskova'ya bu ülkede NATO kaynakları ve araçları hakkında kapsamlı bilgi edinme olanağı sağlayacak. Bu açıklama NATO Askeri Komite Başkanı Pyotr Pavel'den geldi. Çek General Pavel, Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın almasının NATO için oluşturduğu "risklere" dikkati çekti. ABD'li Breaking Defence dergisine verdiği demeçte, S-400'lerin teknik nedenlerden dolayı NATO savunma sistemlerine entegre edilemeyeceğini belirten Pavel, "Ancak bu şartlarda S-400'ler NATO için tehlike yaratıyor. Sorunu oluşturan S-400'ler değil, roket sistemlerinin işlevlerini normal olarak yerine getirebilmeleri için veri tabanına erişim sağlanması" dedi. Çek General, NATO üyesi olan Türkiye'de, NATO müttefiklerine ait tüm kaynakların Rus sistemleri tarafından kayıt altına alınacak olmasının "risk" teşkil ettiğinin altını çizdi. S-400'lerin kurulumu için Rusya'nın Türkiye'ye kendi uzmanlarını göndermesi gerektiğini belirten NATO generali, "NATO uzmanlarının Rusya'da birkaç ay kalarak veri tabanına erişmesi nasıl anlaşılmaz ise, Rus uzmanların Türkiye'de Rus sistemini NATO verileriyle doldurması da anlaşılamaz. Moskova, NATO'nun ülkede hangi kaynaklara ve imkanlara sahip olduğu hakkında istihbarat elde edecek" dedi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
FÜZE SAVUNMA SİSTEMİS-400NATO
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