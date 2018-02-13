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NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'deki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

13 Şubat 2018 Salı 16:14
NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı konusunda NATO'yu geçtiğimiz hafta bilgilendirdiğine dikkati çekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk liderlerle düzenli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin NATO müttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları bulunuyor. Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı. Türkiye, bu güvenlik endişelerini çözme hakkına sahiptir ancak bunu orantılı ve ölçülü biçimde yapmalılar."

AA

Anahtar Kelimeler:
NATOTürkiyeAfrin
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