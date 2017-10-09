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NATO Rusya'dan çekiniyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'ya uluslararası sorumluluklarına uyma çağrısında bulunarak, NATO'nun faaliyetlerinin savunma amaçlı olduğunu, yeni bir Soğuk Savaş istemediğini belirtti.

09 Ekim 2017 Pazartesi 18:24
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NATO Rusya'dan çekiniyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bükreş'te NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu açılış konuşmasında ittifakın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun yeni güvenlik ortamının getirdiği sınama ve tehditler karşısında evrildiğine değinerek, ittifakın güneyde ve doğuda varlığını arttırdığına dikkati çekti. Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO birliklerinin tam anlamıyla işlevsel hale geldiğini vurgulayan Stoltenberg, bu birliklerin, "Bir müttefike yapılan saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır" mesajını net şekilde verdiğini bildirdi.

Stoltenberg, Rusya'nın NATO müttefikleri sınırlarında askeri yığınak yapmasından dolayı endişe duyduklarını aktardı. NATO faaliyetlerinin orantılı, uluslararası sorumlulukları bağlamında tamamıyla savunma odaklı olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya'nın özellikle 'ZAPAD 2017' tatbikatı sırasında yeterince şeffaf davranmamasını eleştirdi.

Stoltenberg, Rusya'ya uluslararası sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, "Rusya, bizim kalıcı komşumuz. Rusya'yı izole etmek istemiyoruz. NATO yeni bir Soğuk Savaş istemiyor" dedi.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 10.10.2017 00:14
Anahtar Kelimeler:
NATORusyaStoltenberg
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