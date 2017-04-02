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NATO sivilleri bile bile vuruyor!

NATO'da ‘hava savaşları' planlayıcısı olarak geçmişte görev yapmış olan emekli Yarbay Ulrich Scholz, ittifak güçlerinin hava saldırılarında imha edilmesi amaçlanan IŞİD militanlarının yanında, sivil kayıplar olacağını bile bile operasyon yaptığını açıkladı.

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NATO sivilleri bile bile vuruyor!

NATO'da ‘hava savaşları' planlayıcısı olarak geçmişte görev yapmış olan emekli Yarbay Ulrich Scholz'a göre sivil kayıpları durdurmanın tek yolu, savaşı durdurmak.‘Sivil kayıpların olabileceğini kabul ediyoruz' diyen Scholz, koalisyon güçlerinin IŞİD'i hedef aldıkları ve sivil halkta da ölümlere neden olan hava saldırılarında Almanya'nın Tornado keşif uçaklarının da yer aldığı bilgisine şaşıran siyasilerin ve medyanın, sahte bir tavır ortaya koymuş olabileceklerini akıllara getirdi.

Sarsıcı iddialar seslendiren Scholz, uluslararası hukuk uzmanlarının belirlenen hedeflerin yanında 10 kişiye kadar ölümlerin kabul edilebilir olduğunu belirttikleri ve bu tür hedeflere yeşil ışık yaktıklarını söyledi. Söz konusu hukuk danışmanlarının koalisyon güçleriyle çalıştığını doğrulayan uzman, bu kişilerin koalisyon güçlerinin planladığı her operasyonu hukuki açıdan değerlendirdiğini ve Alman uçaklarının katıldığı operasyonların da buna dahil olduğunu bildirdi.

Bu durumun ‘sivil halk ölümlerinin minimize edilmesi' olarak yorumlandığını anlatan Scholz, bunun ‘sivil halkın öldürülmesine izin veriyoruz' anlamına geldiğini vurguladı.

HABER MERKEZİ

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