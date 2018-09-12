Nazi kampı gibi! Komşudaki kamplar feci durumda

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Yunanistan Göç Bakanlığı, doğu Ege adalarında bulunan sığınmacı kamplarının kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada toplamda 6 bin 338 sığınmacı ağırlama kapasitesine sahip kamplarda 20 binden fazla sığınmacının yaşadığı belirtildi. Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı mutabakatının yürürlüğe girdiği Mart 2016'da merkezlerde barınan sığınmacı sayısı 5 bin 800 olarak tespit edilmişti.

Ada sakinleri ve sığınmacılar huzursuz

Doğu Ege'de bulunan Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz, Kos (İstanköy) adasındaki kamplardaki şartlar sığınmacılar arasında gerginliğe neden olurken, ada sakinleri arasında da huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.

Doluluk açısından en feci durumda olan Midilli Adası'nda bulunan 3 bin kapasiteli kampta ise 8 bin 780'den fazla sığınmacı yaşıyor. Kamp şartları hem sığınmacıları hem de kamp yakınında yaşayanları tehdit ediyor. Kampın kirli sularının çevrede bulunan tarlalara aktığının altını çizen Midilli Adası Valisi Kristiana Kalogiru, devlete 30 gün süre verdiklerini ve gerekenler yapılmazsa bu sürenin sonunda kampı kapatacaklarını söyledi.

Bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu çalışanı da bu durum nedeniyle çevreye dayanılmaz kokular yayıldığını aktardı.

Midilli Belediye Başkanı Spyros Galinos da geçen hafta kamplardaki duruma ilişkin olarak Göç Bakanı'na bir mektup yazarak "Ada sakinlerinin sabrının sınırına ulaşıldı, sosyal bir patlama riski var” demişti.

Gidenden çok gelen var

Adalardaki yoğunluk nedeniyle sığınmacıların bir kısmı ana karaya gönderiliyor. Ancak adalara yeni sığınmacılar gelmeye devam ettiği için yoğunluk azalmıyor.

Göç Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre bu yıl Mayıs-Ağustos ayları arasında 3 bin 950 sığınmacı ana karaya gönderilirken, Türkiye üzerinden 5 bin 450 kişi geldi.

İnsani yardım örgütü Oxfam, refakatçisi bulunmayan çocukların, hamilelerin, bedensel ve zihinsel rahatsızlığı bulunan insanların bile Yunan bir göç memuru ile durumlarını konuşabilmek için en az 10 ay beklemek zorunda olduğuna dikkat çekti.