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Nazım Hikmet'e Moskova'da devlet anması

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 55’inci yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında törenle anıldı

03 Haziran 2018 Pazar 15:11
Nazım Hikmet'e Moskova'da devlet anması

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 55’inci yılında Rusya’nın başkenti Moskova’daki mezarı başında törenle anıldı. Novodeviçye Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de katıldı.

Törende ayrıca Türkiye’den gelen sanatçılar Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal, Sıla Gençoğlu, Nazım Hikmet’in üvey kızı Anna Stepanova, çok sayıda Türk ve Rus vatandaş yer aldı.

Büyükelçi Diriöz, törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’in Türkiye ve Rusya için ortak değer olduğunu söyledi. Nazım Hikmet’in eserlerindeki insanlığa yönelik mesajların evrensel niteliği ile kendi ülkesi dışında da yankı bulduğunu ve saygı gördüğünü belirten Diriöz, “Nazım Hikmet vatanımızdan çıkmış ve tarihe mal olmuş görkemli bir değerdir” dedi. Şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören sona erdikten sonra Nazım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Nazım Hikmet
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