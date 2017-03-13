Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasında, "Şu an birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz, dikkat edin tamamen İslamofobik bir gelişmenin tezahürleridir. Batı gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın çarşamba günü seçime gideceğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Hollanda, Çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin. Çarşamba günü Hollanda'da yapılacak seçimden sonra, öncesinde, sonrasında, gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve nasıl bir tavır takınacağımızı ortaya koyacağız. Çünkü bu cevapsız bırakılamaz."

Neredesin Avrupa Birliği?

Erdoğan, Avrupa Birliğine seslenerek, "Şuraya bak ya, Avrupa ırkçılığa gidiyor. Ne demek ırkçılık? Bu bölücülük nedir, bu ayrımcılık nedir? Neredesin Avrupa Birliği? Ondan sonra Tayyip Erdoğan Avrupa Birliğine çattığı zaman rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacaksınız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben Nazizmin bittiğini zannediyordum ama aldanmışım.' sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Olaylar başladığında bunların faşizan birer baskı olduğunu söyledim. 'Nazizim yeniden hortladı' dedim. Arkasına da şunu ilave ettim. Meğerse Nazizim Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum, dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayan, kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına, maslahatgüzarı ile ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak? Şöyle mi anlatacak? 'Biz davet etmedik ki?' Nereden çıktı bu ya? Ben istediğim ülkeye elimde pasaportum her şeyim varsa, istediğim gibi giderim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim, bir diplomat olarak da giderim, nereden çıktı bu adet? Ama Nazizim olduğu zaman, faşizm olduğu zaman 'Benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur, istediğime müsaade ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir, konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir."

Fransa'ya teşekkür

Fransa'ya teşekkür eden Erdoğan, "Fransa bu oyunların içine hiç girmedi, bu sıkıntılı bölgelerde bu tavırları, çirkef tavırları takınan ülkelerde yaşayan kardeşlerime diyorum ki, 'Komşularınızı alın, gelin Türkiye'ye ve misafirperverlik nedir görsünler, ev sahipliği nedir görsünler. İnanıyorum ki bunu da göreceğiz ve gelen misafirlerimiz de burada misafirperverliği görecekler, bu ülkenin yaklaşım tarzını görecekler" ifadelerini kullandı. Avrupa'da son bir haftadır sergilenen tavırların hiç şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Haydutluğa varan tavırları, Avrupa'da yükselen faşizmin, ırkçılığın, İslam düşmanlığının sadece birer işaretidir" dedi. "Uluslararası diplomasi nedir onu öğrenecekler" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çıkmış bir tanesi ne diyor? 'Türkler burayı terk edecek...' Terk etmeyecekler. Bunlar oranın vatandaşı artık, terk etmeyecekler. Bu, daha da gelişecek ve genişleyecek. Bunun bedelini her türlü ödeyecekler, kusura bakmasınlar, ödeyecekler ve diplomasi nedir onu da öğrenecekler."

AA