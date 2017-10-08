NBŞ'nin zararları halka anlatılacak

Türk-İş ve Şeker-İş Sendikasınca, pancar şekeri üretimi ve nişasta bazlı şekerlerin toplum sağlığına etkilerini konu alan broşür ve bilgilendirme kitapçığı hazırlandı.

Şeker-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, şeker sektörü ve buna karşılık insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu ileri sürülen nişasta bazlı şekerler, hazırlanan broşür ve bilgilendirme kitapçığıyla anlatıldı.

Toplumda bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak üzere "Pancar Tarımı Şeker Sektörü ve Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ) Gerçeği" başlığıyla hazırlanan 27 sayfalık kitapçıkta, NBŞ üretimi ile dünya gerçekleri, Türkiye için pancar şekerinin önemi, doğal olmayan şekerlerin insan ömrüne etkisi, özelleştirmede yeniden yapılandırma modeli olan "üretici-işçi-devlet" modeli ile uzmanların şeker sektörüne ve nişasta bazlı şekerlere ilişkin açıklamaları yer aldı.

"Sağlığınızı Önemseyin" kapak tasarımıyla hazırlanan broşürde de pancar şekerinin önemi, sorgulamadan tüketilen market raflarındaki ürünler, Türkiye'deki yapay tatlandırıcılar, okul çocuklarının beslenmeleri ile bir bardak gazlı içeceğin insan üzerindeki olumsuz etkileri gibi konular görsellerle aktarıldı.

Kristal şekerin üretildiği doğal pancar ile nişasta bazlı şekerlerin ham maddesi mısırın karikatürize edildiği broşür 10 sayfadan oluşuyor. Kitapçık ve broşür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum ve medya kuruluşları, ilk ve ortaöğretim eğitim kurumları ile ilgili üniversitelere dağıtılacak.

AA