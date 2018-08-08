'Nedim Şener Fetö'cülere yalakalık yapıyor'

Gazetecilik kimliğini kullanarak karanlık odakların tetikçiliğini yapmaya devam eden sözde gazeteci Nedim Şener hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü siyaset bilimci Erol Mütercimler, “Nedim Şener hapishaneden çıktıktan sonra gördük ki, korkudan tit tir titriyordu” ifadelerini kullandı.

Mütercimler şunları söyledi: “Hapishaneden çıktı, FETÖ’cülere yalakalık, yağcılık yapmaya çalıştı. Olmadı. Adamlar bunu ters yüz ettiler. FETÖ’ye yalakalık yapan Nedim Şener’in bu taktiği tutmayınca AKP’ye yalakalığa başladı. Ama AKP de Nedim Şener’in FETÖ’ye yalakalık yaptığını bildiği için bu taktiği de tutmadı. Taktikleri tutmayan Nedim Şener bu defa ezik bir şeklide ABD büyükelçinsin karşısında el pençe ezik bir şeklide yalvar yakar durdu. ‘Artık Nedim Şener gerçeğini bu ülkeye anlatma vakti geldi’ diye başladığı yazısında Cem Küçük şunları yazdı: “Nedim Şener 2011’de FETÖ’ye yalvarmış, yakarmış bir adamdır. Mahkeme sürecini b ilen herkes şahittir ki Nedim Şener, FETÖ savcıları ve hâkimleri önünde çok korktu ve asla o dönem dik durmadı. Öyle bir savunma yaptı ki kendi avukatları bile utanç içinde kaldı. Nedim Şener özellikle hakim Mehmet Ekinci karşısında öyle yalvar yakar oldu ki tüm sanık avukatlarını bu durum moralmen çökertti.”

‘İftira en büyük alçaklıktır’

‘Korkmak insana özgüdür, ancak korkaklık göstermek alçaklıktır’ ifadelerini kullanan Erol Mütercimler, “Nedim Şener’e sesleniyorum. Korkman normaldir, korkaklık göstermek alçaklıktır. İnsanlara iftira atmak ise dünyanın en büyük alçaklığıdır” dedi.

Mütercimler şunları söyledi: “Bütün pislik kumpasları kuran polis müdürü Ali Fuat, Nedim’e aşırı takıktı, o yüzden hapse girdi. Yoksa FETÖ Nedim Şener’i kontrol edeceğini biliyordu ama Ali Fuat’ı ikna edemediler. Nedim Şener, 14 Şubat 2011 tarihinde Soner Yalçın içeri girdiğinde dik durmadı. Hatta Soner’e iftira davası açtı, sırf hapisten kurtulmak için. Bu iftiraların kayıtları arşivlerde var. Bu sürecin kahraman avukatları da Nedim Şener’in FETÖ karşısında mahkemede boyun eğdiğini bilmektedir. Nedim Şener, çalıştığı şirkette kalabilmek için kendi grubunun FETÖ tetikçiliği karşısında da hep susmuştur. Nedim Şener bir kere bile FETÖ gazetelerini eleştirmemiştir. Nedim Şener’i içeri atanlardan FETÖ’cü polis müdürü Tufan Ergüder, 2014 sonunda bir TV’de Şener’le aynı programa katılmış, Ergüder karşısında Nedim Şener ağzını bile açamamıştır".