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Nefes aldıracak düzenleme

Uzun yargılamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesine yapılan yaklaşık 10 bin bireysel başvuru, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca değerlendirilecek

05 Ağustos 2018 Pazar 16:21
Nefes aldıracak düzenleme

Anayasa Mahkemesine, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç, eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği gerekçesiyle yapılan ve halen derdest yaklaşık 10 bin bireysel başvurunun, kısa süre içerisinde Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonuna gelmesi bekleniyor.

Resmi Gazete’de 31 Temmuz’da yayımlanarak yürürlüğe giren, terörle mücadelede yeni düzenlemeleri kapsayan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da Anayasa Mahkemesinin iş yükünün azaltılmasına yönelik hüküm yer almıştı. Bu konudaki düzenleme Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programına da girmişti.

Yeni düzenlemeyle Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ceza hukuku çerçevesindeki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı, mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediğine ilişkin yapılan ve Yüksek Mahkeme’de derdest olan bireysel başvurular, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonunca incelenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği 31 Temmuz 2018 sonrasındaki başvurular bu kapsama dahil olmayacak. Bu çerçevede yaklaşık 10 bin dosya, Anayasa Mahkemesinin söz konusu başvurulara yönelik kısa süre içerisinde vermesi beklenen “başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik” kararlarının ardından Komisyona devredilecek.

Böylece bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012’den bu yana 191 bin 371 kez kapısı çalınan, halen karar bekleyen 41 bin 758 dosyası bulunan Anayasa Mahkemesinin iş yükü azaltılacak. Öte yandan Yüksek Mahkemenin, etkinliğinin artırılmasına da katkı sunulacak. AA

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