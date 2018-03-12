Nepal'de uçak düştü

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, içindeki 70'ten fazla yolcu ve mürettebatla birlikte iniş sırasında düştü. Kazada ilk belirlemelere göre en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Kathmandu Post adlı yerel haber kuruluşu Bangladeş'ten kalktığı belirtilen uçağın iniş sırasında pistten çıktığını ve havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek alev aldığını duyurdu. Yerel medya, yangını söndürmeleri için olay mahalline itfaiye görevlilerinin gönderildiğini bildirdi. Kaza yapan yolcu uçağının çift pervaneli bir 'Bombardier Dash 8' tipi yolcu uçağı olduğu da belirtildi.

Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur "Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat vardı" dedi.

Associated Press (AP) Nepal polisine dayanadırarak kazada 38 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını duyurdu. Ajans 10 kişinin akıbetinin ise belli olmadığını belirtti. Kathmandu Post havalimanı yetkililerinin uçağın düşmesine teknik arızanın neden olduğunu düşündüğünü de belirtti.

New York'ta helikopter kazası: 5 ölü

Öte yandan New York'ta bir helikopterin nehre düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 6 kişiyi taşıyan helikopter, Manhattan ve Queens arasındaki Roosevelt Adası'nın kuzeyindeki Doğu Nehri'ne düştü.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada, helikopterdeki 5 kişinin öldüğü doğrulandı. Polis, pilotun kurtulduğunu, helikopterdeki beş yolcudan ikisinin olay yerinde, dalgıçlar tarafından sudan ağır yaralı çıkarılan üç yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. DIŞ HABER MERKEZİ