Neslimiz tükeniyor, çözüm bekliyoruz

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında 'Farkında Ol, Geç Kalma' sloganı ile düzenlediği 'Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı'na Çanakkale ve Bozcaada’da devam edildi.

Etkinlikte konuşan Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, gastroenteroloji uzmanı sayısının da giderek azaldığına işaret ederek, bu durumun gelecekte ciddi bir sorun olacağını ifade etti. Prof. Dr. Bor, şunları söyledi: “Gastroenterolojinin hasta potansiyeli çok. Sindirim sistemi hastalıkları son derece önemlidir. Genel olarak Türkiye'de her 10 kişinin 7'sinde sindirim sistemi hastalığı bulunduğu kabul ediliyor.

Reflü sıklığı yüzde 23 civarında, yine hazımsızlık hastalığı yüzde 15, kabızlık sıklığı yüzde 9, altına abdest kaçırma gibi son derece önemli bir sağlık sorunu yüzde 3... Safra taşları ve diğer problemleri düşünürsek gastroenteroloji toplumda en sık görülen kronik hastalıkların tanı ve tedavisiyle uğraşan bilim alanıdır. Sonuçta ağızdan makata kadar ki bütün yol boyu pankreas, safra kesesi ve karaciğer gastroenterolojinin ilgi alanıdır. Bu kadar geniş bir ilgi alanı olmasına rağmen ülke çapında sadece 811 gastroenterolog var. Bizim hastalara yetişebilmemiz mümkün değil, sayılarımızın acilen artması gerekiyor.

Bu kadar önemli bir sağlık sorununa hitap eden gastroenteroloji nesli tehlikede olan bir meslek dalıdır. 5 yıl önce yüzde 50 civarında gastroenteroloji kadrosu verilirken şu anda bu sayı son 4 yıldır 20'dir. Bu meslek dalında emekli olan, vefat eden bu tempoya dayanamayıp yurt dışına giden, yöneticilik pozisyonuna girenleri düşünürseniz bu aile küçülmektedir.” SELİM AYANOĞLU/ÇANAKKALE