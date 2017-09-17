New York'ta kritik buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu’na katılmak üzere bugün New York’a gidiyor. "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği 72. Genel Kurul’un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılacak.

Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rohingya Temas Grubu toplantısına, yeni Türkevi binasının temel atma törenine de katılacağı belirtilen Erdoğan'ın Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacağı belirtildi.

Açıklamada, "ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelmeleri ayrıca, farklı medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir" denildi.

Masada çok mesele olacak

Türk-Amerikan ilişkilerinde adeta bir 'sonbahar' yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, ABD’nin PKK/YPG’ye doğrudan silah desteği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade süreci, yeni iddianameyle 'siyasi bir Halkbank davasına' dönüşen Rıza Sarraf dosyası ve S-400 füze savunma sistemi gibi konu başlıklarının masada olması bekleniyor.

Son yıllarda Türkiye ile ABD arasındaki 'çıkar farklılaşması' tavan yaptığından, BM Genel Kurulu toplantıları nedeniyle 21 Eylül’de New York'ta görüşecek iki liderin ajandası bir hayli dolu olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede öncelikli olarak, Türkiye için doğrudan ulusal güvenlik sorunu haline gelen ABD'nin PKK/YPG'ye silah desteğinin konuşulacağını öngörmek mümkün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde ABD tarafından gündeme getirilecek en önemli başlığın ise S-400 füze savunma sistemi olması bekleniyor. Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı, başından itibaren Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasına karşı çıkıyor.