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New York'ta kritik günler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD’de temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Trump’la görüşme 21 Eylül’de gerçekleşecek. Görüşme öncesi ABD yönetimi Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için yapılan silah anlaşmasını rafa kaldırdı.

19 Eylül 2017 Salı 18:06
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New York'ta kritik günler

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bu kapsamda BM Genel Kurul Salonu'nda, BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri Açılışı'nda yer aldı ve Genel Kurul'a hitap etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen yemeğe de katılan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Rohingya Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Yüksek Temsilcisi Frederica Mogherini'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon ile ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin ev sahipliğinde heyet başkanları ve eşleri onuruna verilen resepsiyona da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Suriye ve Kuzey Irak merkezli görüşmeler de gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile Barzani'nin referandum hazırlığı üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki iç savaş, Kuzey Irak'taki referandum ve Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400'ler ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

STK’larla buluştu 

New York’taki temaslarında Sivil Toplum Kuruluşları ile toplantılar da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda bazı Yahudi kuruluş temsilcileriyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın Yahudi kuruluşlarla buluşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede ağılıklı olarak Türkiye – İsrail ilişkileri ele alındı.

Trump'tan şok hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ise 21 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00’de gerçekleşecek ve plana göre 35 dakika sürecek. Görüşme öncesi Trump'tan kritik bir hamle geldi.

Erdoğan'ın bir önceki ABD ziyareti sırasında çıkan olaylar nedeniyle korumaları hakkında yakalama kararı verilmesi krize neden olmuştu. Erdoğan New York'a bu korumalarını götürmezken ABD yönetimi Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullanması için yapılan silah anlaşmasını iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, "Erdoğan ABD'ye ayak basar basmaz" kongreye verdiği silah satış bildirisini geri çekti. Böylece Erdoğan'ın korumalarının kullanması için bu yılın başında ABD'li bir silah şirketi ile yapılan 1.2 milyon dolar değerindeki yarı otomatik silah satış anlaşması rafa kalkmış oldu.

Karara tepki gösteren Erdoğan ise ABD yönetiminin YPG'ye yaptığı silah yardımını hatırlatarak, "Biz paramızla sizlerden silah alamazken siz niçin parasız olarak bu terör örgütlerine bu silahları veriyorsunuz? Biz bu sorularımızın cevabını bulamadığımız için stratejik ortak olarak bundan üzüntü duyuyoruz" dedi.

Haber Merkezi

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