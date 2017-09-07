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Niğde'de vatandaş TOKİ'ye isyan etti

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Efendibey, Şahinali ve Şehitler mahallelerini kapsayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden TOKİ konutlarında belirlenen metrekare fiyatlarının değişmesi ile vatandaşın neye uğradığını şaşırdığını ve ödeme sorunu yaşadığını ifade etti

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Niğde'de vatandaş TOKİ'ye isyan etti
Konuyu meclis gündemine taşıyacağını belirterek, Vatandaşların aldatıldık duygusu içinde olduklarını ve belediye ile valilikten sorunlarına çözüm aradıklarını belirtti. Gürer, “Niğde merkezde tarihi doku dikkate alınmadan rant odaklı dönüşüm yapıldı.

Bölge özünden koparıldı. Vatandaşa verilen vaatler ise daha inşaatlar tamamlanmadan değişime uğradı. TOKİ mağduruyuz diyen yüzlerce vatandaşımız var. Metrekare birim fiyatındaki artışı TOKİ olağan uygulama olarak değerlendiriyor ancak bölgede evlerini veren vatandaşların çoğunluğu yoksul ve dar gelirli. Daha inşaatlar tamamlanmadan zam uygulaması vatandaşı mağdur etti.

Soruna acil çözüm üretilmelidir" dedi. Hak sahiplerinin 850 lira olan metrekare birim fiyatı daha proje tamamlanmadan 1280 liraya çıkarıldı. 2013 yılında anlaşma gereği olarak 850 lira olan metrekare birim fiyatının 430 lira birden artmış olmasının hak sahiplerini mağdur edeceğine değinen Gürer, anlaşmanın dışına çıkılarak oluşan farkın vatandaşları mağdur edeceğini belirtti. YENİ MESAJ/ANKARA
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Niğdede Vatandaş TOKİye Isyan Etti
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