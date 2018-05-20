Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
banner138

Noterlerde SMS'li uyarı dönemi

Noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin daha da artırılmasını amaçlayan 'SMS Bilgilendirme Hizmeti' devreye girdi. Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek

20 Mayıs 2018 Pazar 17:50
Noterlerde SMS'li uyarı dönemi

Noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin daha da artırılmasını amaçlayan 'SMS Bilgilendirme Hizmeti' devreye girdi. Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek. Türkiye Noterler Birliği, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri ile çalışmalar yaparak üç operatör üzerinden ilgili T.C. kimlik numarasına ait tüm GSM numaralarına, SMS gönderimini sağlayacak.

Noterliklerde kendi adına işlem yapan ilgiliye gönderilen bilgilendirme mesajı üzerine, eğer bu işlem ilgiliye ait değilse SMS’deki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, bilgilendirme hizmetinin, işlem sahiplerinin noterliklerdeki işlem güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: “Eğer güven ile ilgili bir şüphe duyuyorlarsa güven duygularını arttıracak.

Sanılmasın ki noterlerde çok sayıda böyle işlem gerçekleştiriliyor. Ama biz böyle bir düşüncesi olduğu için huzursuzluk hissi yaşayanlar varsa bu huzursuzluğa son veriyoruz. Bu hizmet sayesinde yapılan herkes işlemlerden anında bilgi sahibi olacaktır. SMS Bilgilendirme Hizmeti’nin kapsamını ilerleyen dönemde daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” HABER MERKEZİ
  
 
 

Anahtar Kelimeler:
NoterSMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni milli silahlar geliyor
Yeni milli silahlar geliyor
FETÖ'cü eski kaymakam kaçamadı
FETÖ'cü eski kaymakam kaçamadı
Fıstığın alternatifi çok
Fıstığın alternatifi çok
Hurma yemek için 10 sebep
Hurma yemek için 10 sebep
‘Kılıçdaroğu gerçekleri açıklamalı’
‘Kılıçdaroğu gerçekleri açıklamalı’
Erdoğan: Suikast iddialara bizi korkutmaz
Erdoğan: Suikast iddialara bizi korkutmaz
BTP pusulada 5. sırada
BTP pusulada 5. sırada
TSK, FETÖ'den temizlendikçe güçleniyor
TSK, FETÖ'den temizlendikçe güçleniyor
İftarda 3 kişilik yemeyin
İftarda 3 kişilik yemeyin

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim