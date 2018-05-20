Noterlerde SMS'li uyarı dönemi

Noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin daha da artırılmasını amaçlayan 'SMS Bilgilendirme Hizmeti' devreye girdi. Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek. Türkiye Noterler Birliği, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone GSM operatörleri ile çalışmalar yaparak üç operatör üzerinden ilgili T.C. kimlik numarasına ait tüm GSM numaralarına, SMS gönderimini sağlayacak.

Noterliklerde kendi adına işlem yapan ilgiliye gönderilen bilgilendirme mesajı üzerine, eğer bu işlem ilgiliye ait değilse SMS’deki noterlik numarasını arayarak işleme müdahale edebilecek. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, bilgilendirme hizmetinin, işlem sahiplerinin noterliklerdeki işlem güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek şunları söyledi: “Eğer güven ile ilgili bir şüphe duyuyorlarsa güven duygularını arttıracak.

Sanılmasın ki noterlerde çok sayıda böyle işlem gerçekleştiriliyor. Ama biz böyle bir düşüncesi olduğu için huzursuzluk hissi yaşayanlar varsa bu huzursuzluğa son veriyoruz. Bu hizmet sayesinde yapılan herkes işlemlerden anında bilgi sahibi olacaktır. SMS Bilgilendirme Hizmeti’nin kapsamını ilerleyen dönemde daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” HABER MERKEZİ





