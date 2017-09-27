Nüfus artış hızımız alarm veriyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, sempozyumda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, anneliğin, kadınların en ulvi ve asla ihmal edilemeyecek görevi olduğunu vurgulayarak, "Kadınların doğurganlıklarının durmasını bırakın bir yana, azalması bile insanlığın geleceği açısından hayati bir sorundur. Nüfusu artmayan milletlerin geleceğinden bahsedilemez." dedi.

Geleceğe güvenle bakabilmek için, önce yeterli nüfus artış hızını temin etmek, sonra da çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak gerektiğini ifade eden Demircan, 2016 verilerine göre nüfus artış hızının binde 13,6 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Bakan Demircan, nüfus artışının gelecek meselesi olduğuna ve söylemde kalmaması gerektiğine işaret etti.

Demircan, OECD ülkelerinde yüzde 26,4 olan sezaryenle doğum oranının Türkiye'de yüksek olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kamu hastanelerinde yüzde 37,5 olan bu oranın özel hastanelerde yüzde 70,5'e çıkması aslında önemli bir nedenle ilgili bize fikir vermektedir.

Yine primer sezaryende Bakanlık hastanelerinde oran yüzde 15'in altında iken, bu oran üniversite hastanelerinde yüzde 34'e, özel hastanelerde yüzde 38'e çıkıyor" dedi. Primer sezaryen oranlarını yüzde 10'un altına çekmek için üniversiteler ve özel hastanelerle çalışılması gerektiğini kaydeden Demircan, bunda kararlı olduklarını vurguladı.

AA