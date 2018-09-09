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Nüfusun dörtte biri öğrenci

MEB verilerine göre, Türkiye'de 17.8 milyon öğrenci örgün eğitim alıyor. Öğrencilerin 14.9 milyonu resmi, 1.3 milyonu özel, 1.5 milyonu ise açık öğretim kurumlarında öğrenim görüyor. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyonu aşıyor. Böylece üniversite öncesi eğitim ailesi 19 milyonu buluyor

09 Eylül 2018 Pazar 17:37
Nüfusun dörtte biri öğrenci

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Türkiye'de nüfusun dörtte biri üniversite öncesi eğitim kurumlarında ya öğrenci olarak ders alıyor ya da öğretmen olarak ders veriyor! Kısaca dev bir eğitim ordumuz var. Üniversiteleri de hesaba kattığımızda sayı 25 milyona ulaşıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsayan 'Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2017-2018' verilerini açıkladı. İşte MEB'in çektiği eğitim fotoğrafından kareler...

Özel eğitim kurumları yaygınlaşıyor

• Geçen eğitim öğretim yılında örgün eğitimden 17 milyon 885 bin 248 öğrenci yararlandı. Bu öğrencilerden, 14 milyon 946 bin 713'ü resmi, 1 milyon 351 bin 712'si özel, 1 milyon 586 bin 823'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Özel eğitim kurumlarında okuyan öğrenci sayısı yüzde 7.5'e ulaştı. 
• Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 604 bin 228'ini erkek, 7 milyon 342 bin 485'ini ise kız öğrenciler oluşturdu.
• Özel okulların 739 bin 791'i erkek, 611 bin 921'i ise kız öğrencilerden oluştu. Açık öğretim kurumlarında ise 887 bin 58 erkek, 699 bin 765 kız öğrenci eğitim aldı.

Öğretmen sayısı yükseldi

• Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2016-2017 döneminde 989 bin 231 iken 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 1 milyon 30 bin 130 oldu.
• Öğretmenlerin 880 bin 673'ü resmi okullarda, 149 bin 457'si özel okullarda görev yaptı.
• Bu öğretmenlerin, 45 bin 135'i okul öncesi eğitim, 297 bin 176'sı ilkokul, 339 bin 850'si ortaokul, 347 bin 969'u ise ortaöğretimde yer aldı.

Okullaşma oranı artıyor

• Ortaöğretimde net okullaşma oranı, zorunlu eğitimin 12 yıl olarak uygulandığı ilk dönem olan 2012-2013'de yüzde 70.06 iken yüzde 83.58'e yükseldi.
• İlkokulda net okullaşma oranı 91,54 olurken, ortaokulda oran 94,47 olarak gerçekleşti.
• Özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin toplam örgün eğitim içerisindeki oranı 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 7.6 iken, bu oran 2017-2018 dönemi yüzde 8.3'e yükseldi.

Derslik sayısı 686 bin 800'e ulaştı 

Türkiye genelinde 2016-2017 döneminde 654 bin 434 derslik bulunurken, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında derslik sayısı 686 bin 800'e ulaştı. Bu dersliklerden, 568 bin 645'i resmi, 118 bin 155'i ise özel okullarda yer aldı. Dersliklerin 44 bin 587'si okul öncesi eğitim, 252 bin 273'ü ilkokul, 185 bin 672'si ortaokul ve 204 bin 268'i ortaöğretimde kullanıldı. Öte yandan örgün eğitimde 53 bin 870'i resmi, 11 bin 694'ü özel ve 4'ü açık öğretim olmak üzere toplam 65 bin 568 okul hizmet verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
NüfusöğrenciMEB
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