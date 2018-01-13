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Nükleer Santral için süreç başladı

Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olma özelliğini taşıyan Sinop NGS için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:02
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Nükleer Santral için süreç başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, ÇED süresinin ilk aşaması olan başvuru dosyası ÇED yönetmeliğinde yer alan formata göre hazırlandı. Buna göre, Sinop İnceburun mevkisinde doğal orman vasfı olmayan alanda kurulması öngörülen santral için ÇED başvuru dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca genel formata uygunluğu onaylandıktan sonra hem kurulacak olan inceleme ve değerlendirme komisyonu (İDK) üyelerine gönderilecek hem de halkın görüşlerine açılacak.

Halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildikten sonra İDK üyelerinin görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED raporu özel formatı hazırlanacak ve ÇED raporu da bu formata uygun olacak. Yürütülecek çalışmalar sonucunda hazırlanacak ÇED raporu, İDK tarafından da değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayına sunulacak. Raporun Bakanlıkça olumlu bulunması halinde projede yer alan çevresel önlemlerin yeterli görüldüğü onaylanmış olacak.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNükllerGüçNgsçevre
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