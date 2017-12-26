Nurcan Sabur'dan Haydar Baş çıkışı! Atatürkçüyüm diyen herkes...

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeni kitabı Hoş Geldin Atatürk'e gösterilen ilgi artarak devam ediyor.

Kitaba toplumun her kesiminden çok özel yorumlar geliyor. Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Nurcan Sabur da Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk eserini değerlendirdi.

Sabur, "Çok sıkı bir başucu kitabı. Haydar Baş Hocamızın ellerine sağlık. Gerçekten Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Cumhuriyetimize çok önemli bir katkı yaptı. Atatürkçülüğe çok önemli bir katkı yaptı. Onun için Atatürkçüyüm diyen, Atatürk'ü seviyorum diyen herkesin okumasını tavsiye ediyorum" dedi.

‘Atatürk-din ilişkisini en güzel anlatan eser’

Hoş Geldin Atatürk kitabının Atatürk'ün din ile ilişkisini en güzel anlatan eser olduğunu vurgulayan Sabur şunları söyledi: "Atatürk'ü yanlış anlatmak isteyenler en çok din üzerinden vuruyor. Onun için ben bu kitabın bu amaca hizmet eden çok önemli bir eser olduğuna inanıyorum. Bu amaca derken Atatürk'ün din ilişkisini insanlara doğru anlatması adına hizmet eden bir kitap olduğuna inanıyorum. Açıkçası ben çok iyi bir Atatürkçüyüm ama birçok şeyi eksik bildiğimi ben bu kitapta gördüm. Toplumun birçok şeyi yanlış bildiğini, benim de birçok şeyi eksik bildiğimi -Allah'tan o yanlışlara ben katılmıyorum- doğrusunu ben burada buldum."

İftiralara en net cevaplar bu eserde

En koyu Atatürkçülerin bile eksik kaldığı yönleri bu Hoş Geldin Atatürk kitabının doldurduğunu ifade eden deneyimli gazeteci Nurcan Sabur, "Atatürk ile ilgili tüm yalanlara cevap bu eserde" dedi.

Sabur şöyle konuştu: "Atatürk'ün kendi eliyle yazdığı ve yazılmasına ön ayak olup onay verdiği hutbeler var, mesela ben bunu bilmiyordum. Atatürk'ün Ehl-i Beyt soyundan geldiğini duymuştum ama annesi Zübeyde Hanım'ın Şemsi Tebrizi'nin soyundan geldiğini ben bu kitapta, hem de belgeleri ile birlikte öğrendim. O yüzden gerçekten başucu kitabım olacak bu. Bu kitap tek kerede okunacak bir kitap değil. Başucunda bulunup Atatürk ile ilgili yanlış bir şey duyduğunuz zaman mutlaka açıp çözeceğiniz bir şeyler var. İsmet Paşa ile olan ilişkisinden tutun da Çanakkale Savaşı'na kadar, Atatürk'ün yazdığı mersiyeye kadar birçok şeyi bu kitaptan öğreniyorum. Biliyorsunuz her yatak odasının değişilmez bir eseri vardır. Bu da benim yatak odamın ikinci eseri oldu Nutuk'la birlikte. Şu anda benim yatak odamda 3 tane eser var. Biri Nutuk, biri Hoş Geldin Atatürk, biri de zaten hepimizin evinde olan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim."