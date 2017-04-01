Referandum gezileri kapsamında geldiği Van'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan olduğum ilk günlerde bir şey söyledim, dedim ki 'Bu terörü, bu terör belasını mutlaka sona erdireceğiz, milletin başından bu belayı defedeceğiz.' Hamdolsun ki bu yolda devam ediyoruz. Siz de şahit olun ki, Van'ın bu meydanı şahit olsun ki annelerin gözyaşı dinecek, terörün gençlerimizi kullanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

"Herkes şunu bilsin ki o 'Kandil' sönecek... Kardeşliğin rüzgarı o 'Kandil'i söndürecek" diyen Yıldırım şunları söyledi: "Devletin şefkatli eli, yardımı ve desteği hep sizin yanınızda olacak ancak demir yumruğu da teröristin, sizin hayatınızı zorlaştıranların tepesinde patlayacak. Güvenlik güçlerimiz yabancı istihbarat servislerinin tetikçiliğini yapan teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacak, bulundukları delikte etkisiz hale getirecek. Onlara sadece Van'ı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı dar edeceğiz. Vaktiyle Cezayir'de halkı bölmek, parçalamak için insanları ikiye böldüler, 'Berberiler-Yerliler' diye. Şimdi bizi de 'Kürtler-Türkler' diye ayrıştırmak istiyorlar. Biliyorum ki Kürt kardeşlerim bu oyuna asla gelmez. Asil milletimiz hileli tuzaklarını başlarına geçirecek, bizleri ayrıştırmaya çalışanlara gereken dersi verecektir."

Konuşmasında HDP'li belediyeleri eleştiren Başbakan Yıldırım, "HDP'den belediye başkanı seçtiniz. Onlar ise paraları Van için harcayacaklarına dağa, teröriste gönderdiler. Her yıl 400 trilyon para geliyor, nerede bu para...750 trilyon borç taktılar. Paralarınızı yediler, teröre verdiler. Bu alçakların Van'a hiçbir faydası olmadı" dedi.