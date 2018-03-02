O tepe alındı... Afrin'de teröristler kıskaca alındı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'i kuzeyden, doğudan ve batıdan kuşatması devam ediyor. Mehmetçik, 42 günde yüzölçümü yaklaşık 3800 kilometrekare olan Afrin'in yüzde 25'inde denetimi sağladı.

Afrin kent merkezine üç yönden de 20 kilometre yaklaşan askerlerimiz ve polislerimiz, Perşembe ve Cuma günleri Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK'dan arındırdı.

Böylece Zeytin DAlı Harekâtı'nın başından bu yana YPG/PKK'nın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 nokta terörist unsurlardan temizlendi. Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2295 oldu.

Harekât kapsamında Afrin kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları tarafından vuruldu. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Hatay sınır hattından da görüldü.

O tepe alındı

İlerleme sırasında Perşembe günü TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083 rakımlı Keltepe de ele geçirildi.

Bu arada Zeytin Dalı Harekâtı'nda ATAK helikopterleri ile yapılan atışlarla Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin ardından çeşitli illerden sağlık personeli de Afrin'e gönderiliyor. Bitlis Sağlık Müdürlüğünde görevli 3 personel, Afrin'e uğurlandı.