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ODTÜ'lü mühendisler geleceğimiz

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitenin mühendislik fakültesi, fen bilimleri enstitüsü ve teknokenti ile savunma sanayisine büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti

05 Ağustos 2018 Pazar 16:20
ODTÜ'lü mühendisler geleceğimiz

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitenin mühendislik fakültesi, fen bilimleri enstitüsü ve teknokenti ile savunma sanayisine büyük katkılarda bulunduğunu ifade etti. Mühendis, araştırmacı ve yönetici pozisyonunda 4 bin ODTÜ mezununun ASELSAN, ROKETSAN, TAI-TUSAŞ, FNNS, Havelsan gibi savunma sanayisi şirketlerinde çalıştığına işaret eden Kök, "Mezunlarımız ve ODTÜ, savunma sanayisine hız katıyor. Kök, "ODTÜ'de savunma sanayisine yönelik 50 milyon lirayı aşan proje yürütülüyor. Bu projelerimiz özellikle havacılık ve uzay, makine, bilgisayar, elektrik elektronik, metalurji malzeme, kimya mühendislik ve fizik bölümlerinde ve araştırma merkezlerimizde devam ediyor" bilgisini paylaştı.

ODTÜ Teknokent'in Türkiye'de son yıllarda savunma sanayisinde hayata geçen pek çok projede ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) firmalarının büyük katkısının bulunduğunu anlatan Kök, teknokentin savunma sanayisine katkılarına ilişkin şöyle konuştu: "Türkiye'nin ilk orta irtifa insansız hava aracı ANKA'da, ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK'ta, ilk modern tankı ALTAY'da, ilk milli gemisi MİLGEM'de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK 2'de ODTÜ TEKNOKENT TSSK üyesi firmalar tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılıyor. Teknokentte 6 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor.

Bu personelin 2 bin 550'si savunma sanayi ile ilgili şirketlerde görevli. Burada savunma sanayisine dönük yaklaşık 365'in üzerinde aktif Ar-Ge projesi yürütülüyor. 2017 sonu itibarıyla ihracat 135 milyon dolara ulaştı." AA
 

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