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ODTÜ'nün altı oyuluyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak tünelin yapımı için çalışmalara başlandı.

10 Eylül 2017 Pazar 19:41
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ODTÜ'nün altı oyuluyor

Çalışmalar kapsamında hafriyat kamyonları ile iş makineleri, akşam saatlerinde ODTÜ arazisine girip çıkmaya başladı. Bölgede çevik kuvvet ekipleri, muhtemel eylemlere karşı minibüslerde hazır bekletiliyor. Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nin bulunduğu bölgeden başlayan yol yapım çalışmaları, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4.8 kilometrelik kısmı kapsıyor.

Ankara Valiliği, 8 Eylül'de ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu. AA

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ODTÜnün Altı Oyuluyor
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