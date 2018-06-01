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Öğrenciler liselere giriş sınavında ter dökecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek merkezi sınav, bugün yapılıyor

01 Haziran 2018 Cuma 12:42
Öğrenciler liselere giriş sınavında ter dökecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanacak ve isteğe bağlı girilecek merkezi sınav, bugün yapılıyor. Saat 09.30'da başlayacak olan merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Öğrencilerin isteğe bağlı gireceği sınav, iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru yöneltilecek. Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, üç yanlış bir doğruyu götürecek.

İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verilecek. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamayacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada olmaları gerekiyor. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. AA

Anahtar Kelimeler:
öğrenciLiseSınav
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