Öğrenciler LYS-2’de ter döktü

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kapsamında fen bilimleri alanını kapsayan LYS-2 sınavı ile yabancı dil alanındaki LYS-5 sınavı dün yapıldı. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü. Sınav tek oturumda uygulandı ve adaylara 135 dakika süre verildi. Adaylara, LYS-2'de biyoloji, fizik ve kimya testleri için 30'ar soru soruldu ve her test için 45'er dakika cevaplama süresi tanındı. Adaylar başvurularına göre, bugün ise edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3'e girecek. ÖSYM'nin aldığı 15 dakika kararı nedeniyle sınav heyecanı sınava yetişme stresi de eklendi. Trafik başta olmak üzere çeşitli aksaklıklar nedeniyle sınava geciken ya da yetişmeye çalışan öğrenciler dün de okulların etrafında alıştığımız manzaraların yaşanmasına neden oldu. HABER MERKEZİ