Öğrencilere ulaşım ücretsiz

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, velileri ve görevliler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında, öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler de görevli belgelerini ibraz ederek, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak.

Fotoğraflı kimlik belgesi şart

Öte yandan ÖSYM tarafından YKS’ye girecek adayların kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunluluğu hatırlatıldı. ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda, YKS'ye girecek adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi. Adaylara sınav saatlerinden bir saat öncesinde sınav binasında hazır olmaları uyarısında da bulunuldu. Ayrıca, cumartesi günü yapılacak YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) adaylarının saat 10.00'dan sonra, pazar öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının da saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

