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OHAL 3 ay daha uzuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı 1 saat 40 dakika sürdü.

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:40
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OHAL 3 ay daha uzuyor

Toplantıdan sonra yayınlanan MGK bildirisinde şu noktalara vurgu yapıldı: "Merkezi Irak Yönetimi'nin, tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük'te attığı adımlar değerlendirilmiş, Irak'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır. Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir. Merkezi Irak Yönetiminin Kerkük'te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihi derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir. Suriye’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

HABER MERKEZİ

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OHAL 3 Ay Daha UzuyorMGKOHALFetöPyd
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