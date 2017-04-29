OHAL'de 35 intihar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından hazırlanan 'OHAL Sürecinde Gerçekleşen İntiharlar Raporu'nda, bugüne kadar FETÖ üyeliği kapsamında ihraç edilen veya tutuklanan vatandaşlardan ve yakınlarından, tespit edilebilen 35 kişinin intihar ettiği ifade edildi.

Ağbaba tarafından hazırlanan raporda şu değerlendirmeler yer aldı: "Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği suçlaması ile açığa alınan veya tutuklanan birçok kişi ya da yakınları intihar etmiştir. Bugüne kadar, FETÖ üyeliği kapsamında ihraç edilen veya tutuklanan vatandaşlardan ve yakınlarından, tespit edilebilen 35 kişi intihar etmiştir. Bu intihar vakalarının 13’ü evde, 7’si cezaevinde, 1’i nezarethanede, 1’i yurtta, 8’i çalıştığı kurumda, 5’i dışarıda gerçekleşmiştir. İntihar edenlerden 17’si polis, 4’ü asker, 4’ü öğretmen, 2’si infaz koruma memuru, 1’i rehberlik uzmanı, 1’i kaymakam, 1’i cami imamı, 1’i savcı, 1’i mühendis, 1’i öğrenci, 1’i doktor ve 1’i diş hekimidir.”

HABER MERKEZİ