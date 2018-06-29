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OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin iki yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti

29 Haziran 2018 Cuma 17:46
OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7076 ve 7077 sayılı kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü. Anayasa Mahkemesi, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, Anayasa'nın 87. maddesinde kanun koyma, değiştirme ve kaldırmanın TBMM'nin görev ve yetkileri arasında sayıldığı, 89. maddesinde de Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlayacağı, yayımlamasını uygun bulmadıklarını ise bir daha görüşülmek üzere aynı süre içinde TBMM'ye geri göndereceğinin belirtildiği aktarıldı.

Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM'de görüşülerek kabul edilmesinin, söz konusu tasarı veya teklifin kanunlaşması sonucunu doğurduğu yani TBMM'nin tasarı ve teklifin kabulü yönündeki iradesinin, kanunun varlık kazanması için gerekli ve yeterli bulunduğu belirtilen gerekçede, "Cumhurbaşkanı'nın bir kanunu yayımlaması, TBMM'nin bu yöndeki kabulü ile vücut bulan kanuna yeniden varlık sağlamadığı gibi bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermesi de kanunun varlığını ortadan kaldırmamaktadır" ifadesine yer verildi.
AA

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