OHAL Komisyonu'ndan bin kişiye mesleğe iade

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin 21 bin 500 başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, mesleğe iade ve kapatılan kurum ile kuruluşların açılmasına yönelik bin 300 başvuruda kabul kararı verdi.

Komisyon yetkililerinin verdiği bilgiye göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 108 bin 905 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

22 Haziran itibarıyla 21 bin 500 başvuruyu sonuçlandıran Komisyon, bin 300 müracaatı kabul etti. Komisyonun kabul kararıyla bin 289 başvuruda mesleğe iadeye, kapatılan 9 dernek, bir yerel televizyon kanalı ve özel öğrenci yurdunun da açılmasına hükmedildi.

Başvuruların 18 bin 200'ünü reddeden Komisyon, bazı KHK'lar ile göreve iade edilen 2 bin başvuru için de ön inceleme kararı aldı.

Komisyonda, 87 bin 405 başvurunun incelenmesi ise devam ediyor.

Son bir ayda 640 mesleğe iade

Başvuruların incelemesini 20'den fazla kurum ve kuruluştan alınan bilgilerle gerçekleştiren Komisyon, son bir ay içinde 640'ı kabul olmak üzere toplam 4 bin 500 başvuruyu karara bağladı. Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenler, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 15 gün içerisinde kadro unvanına uygun görevlere atanıyor. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.