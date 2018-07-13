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Oktar soruşturmasında avukat kuşkusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar ve grubuna yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçu dahil 31 sevk maddesinden başlatılan soruşturma sürüyor

13 Temmuz 2018 Cuma 16:59
Oktar soruşturmasında avukat kuşkusu

Oktar'ın temin ettiği gizli bilgiler karşılığında İsrail'den yüklü miktarda para aldığı ileri sürülüyor. Bu arada Adnan Oktar adına yapılan basın açıklamasında "Adnan Oktar’ın avukatları olarak kendilerini tanıtan Sinem Mollahasanoğlu, Necati Özdemir ve Atanur Demir isimli şahıslar, basın ve emniyet makamları nezdinde bir takım açıklamalarda bulunmakta ve Sayın Adnan Oktar’ı temsil ettiklerini ifade etmektedirler.

Biz, Adnan Oktar’ın yakınları olarak bu kişilerin faaliyetleri ilgili bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı son derece tedirginiz. Kim olduklarını ve kimler tarafından görevlendirildiklerini bilmediğimiz bu kişilerin, Adnan Oktar’ı hedef alan komploda isteyerek veya istemeyerek kullanılıyor olabileceğinden şüphe ediyoruz.

Bu şüphemizi kuvvetlendiren önemli bir husus ise Adnan Oktar’ın gerçek avukatları olan Nihan Toklu, Pelin Durmuş, Tuba Bal, Ayfer Bayer, Gülcan Karakaş, Aysu Yılmaz ve Fatih Doğan isimli kişilerin tamamının söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınmış olmasıdır" denildi.
HABER MERKEZİ

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