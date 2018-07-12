Oktar ve grubu sorguda

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, S.Ş. isimli kadının Antalya'da Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, "Aranan S.Ş. Trabzon Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Çarşamba gecesi itibariyle gözaltına alınan 171 şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Ekipler Perşembe günü aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu söz konusu 171 kişiyi sorguya aldı.

HABER MERKEZİ