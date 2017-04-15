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Okul binasında mahsur kaldılar

Hatay'ın Erzin ilçesinde sağanak yağış nedeniyle bir okul sular altında kaldı. Okulun sular altında kalması üzerine okul müdürü ve çalışanlar binada mahsur kaldı

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Okul binasında mahsur kaldılar
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir okulun sağanak yağış nedeniyle sular altında kalması üzerine okul müdürü ve çalışanlar binada mahsur kaldı. Belediye ekipleri ile vatandaşların çalışmasıyla binadan su tahliye edilince çalışanlar ancak dışarı çıkabildi.
Erzin ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir ortaokul, sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı.
Okul Müdürü İbrahim Asarkaya ve okul çalışanları binada mahsur kaldı. Okulun bodrum katına yaklaşık 2 metre yüksekliğinde su biriktiği öğrenildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Erzin Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye etti. Binada mahsur kalan görevliler, sular çekildikten sonra dışarı çıkabildi. İHA

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Okul Binasında Mahsur Kaldılar
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