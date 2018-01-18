Okul kaydı için rüşvet iddiası

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi. Operasyonda "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla Muratpaşa ilçesinde görevli muhtarlar L.H.A. ve O.A. ile nüfus memuru Y.A, Z.T, A.Y'nin yanı sıra S.A, T.Y, M.A. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin, rüşvet karşılığı öğrencilerin okullara kayıtları için ikametleri bulunmadığı halde adres değişikliği yaptıkları öne sürüldü.

Yeni çipli nüfus cüzdanlarını başka kişiler adına orijinal olarak düzenledikleri, noterden bu nüfus cüzdanları ile kendi veya irtibatlı oldukları kişiler adına vekalet vererek gayrimenkul satışı yapıp haksız kazanç sağladıkları da öne sürülen şüphelilerin, Türkiye'de vefat eden yabancı uyruklu kişilerin adına sahte evrak düzenledikleri de iddia edildi.

AA