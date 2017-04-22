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Olayın içinde çocuk bile var

Adana’da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1’i çocuk 14 kişi adliyeye sevk edildi

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Olayın içinde çocuk bile var
Adana’da baba, oğlu ve torunun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 1’i çocuk 14 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Mehmet A., “Ben kimseye avanta vermedim vermem de” diyerek kendini savundu.
Olay, Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkiinde 17 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Ü., oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Ü. (9) ile aracıyla seyir halindeyken husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan Müslüm Ü., Orhan Ü. ve Hüseyin Ü. ağır yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahlı kavganın, 10 ay önce Ü. ve A. aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali A.’nın öldürülmesiyle ilgili olacağı üzerinde duran polis ekipleri, daha sonra 1’i çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ferit S., Mehmet Emin B., Cemil G., Ramazan A., Ferhat A., Cuma M., Zülküf A., Mehmet A., Hikmet Ö., Sedat B., Özgür Ü., Veli A. ile Kamil K., yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Mehmet A., basın mensuplarının, ‘Cinayeti neden işlettirdiniz’ sorusuna, “Ben avanta vermedim, kimseye vermem de. Ben büyük bir iş adamıyım. Türkiye Cumhuriyeti’nin her tarafında ticaret yapan bir insanım” dedi. 
İşlemleri biten zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. İHA

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