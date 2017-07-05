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Ölümüne alkolikler

United European Gastroenterology verilerine göre, Avrupalıların alkol bağımlılığı, birçok kanser türünün gelişim riskini artırıyor

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Ölümüne alkolikler
Avrupa, kişi başına alkol tüketiminde dünya lideri. Dünya Sağlık Örgütü, ortalama bir Avrupalının yılda 11.2 litre alkol tüketiyor. Örneğin ABD’liler yüzde 20, Afrika ülkeleri sakinleri ise 2 kat daha az içiyor. Araştırma verileri, 15 yaş üstü her 5 Avrupalıdan biri haftada en az bir kez sarhoş olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor. Litvanya, kişi başına yıllık 18.2 litreyle Avrupa lideri. İngiltere Gastroenteroloji Derneği Başkanı Richard Gardner, “Alkolün kanserojen etkileri öncelikle gastrointestinal kanalı etkiliyor.

Her halükarda miktarı ne olursa olsun alkol tüketimi risk taşıyor” açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ise 2014’te, gastrointestinal hastalıklardan ölenlerin yüzde 25’inin alkol tüketimiyle ilgili olduğu sonucuna varmıştı. HABER MERKEZİ
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Ölümüne Alkolikler
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