Önce yıktılar şimdi de yapacaklar

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, AB'nin Suriye'deki yeniden yapılandırma ve reform sürecinde yer alması gerektiğini söyledi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısında konuşan Kneissl, Avrupa'ya terörle mücadelede sona yaklaşılan Suriye'de başlayacak yeni dönemle ilgili çağrı yaptı.

Kneissl, "Suriye'de başlayacak bir sonraki aşamada ülkenin nasıl yeniden yapılandırılacağı ve reformların nasıl yapılacağı konularının öne çıkacağı anlaşılıyor. Avrupa'nın bu süreci sadece izlemek yerine süreçte yer alması yerinde olur" dedi. Kneissl, bu konuyu Gymnich toplantısında olduğu gibi gelecekte yapılacak görüşmelerde de gündeme getireceğinin altını çizdi.

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