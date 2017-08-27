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Öncüpınar'da Kapıkule manzarası

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 12 günde 37 bine ulaştı. Öncüpınar'daki 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu Kapıkule'yi aratmıyor

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Öncüpınar'da Kapıkule manzarası
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu hafta sonunda da sürüyor. Ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin sayısı 12 günde 37 bine ulaştı. Valilikçe oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra sınır kapısındaki gümrük sahasına gelen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren burada uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla, jandarma ve polis ekipleri özel olarak ilgileniyor. Suriyeli Fesal Mullaali, 3 yıl önce yaşadığı Haseke bölgesinden iç çatışmaların artması sonucu yakınlarını bırakarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Uzun zaman sonra annesi, babası ve diğer yakınlarını görebilecek olmanın sevincini yaşadığını anlatan Mullaali, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti. Bu arada bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.

Tır yoğunluğu dikkat çekiyor

Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırların sınır kapısından geçiş yapması da yoğunluğu artırdı. Kapıdaki araç kuyruğu yaklaşık 5 kilometreyi aştı. Yardım tırlarındaki malzemeler, buradaki işlemlerin ardından sınırdaki tampon bölgede Suriye plakalı araçlara taşınıyor. AA
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ismail Küçükay 1 hafta önce

Bayramlaşmak için ülkesine giden Suriyeli mülteci... böyle bir anlayış böyle bir mülteci tanımı türü olabilir mi mülteci ülkesinden niçin kaçar tamamen yaşanamaz yerdir orası. Göçmenlik başka şey , mülteci olmak bambaşka bir şey. Almanya böyle bir anlayışla ve yaklaşımla gerisin geriye ülkesine dönebilen mülteci kılığındaki göçmenleri bu hak istifadesinden ve statüsünden çıkardı.

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vatandas 6 gün önce

suriyeliler multeci deyil isgal gucu gibi her turlu yolsuzluk hirsizlik saldirganlik akla hayele gelmiyen kotuluklerin pesindeler sadece turkuye deyil bilhassa avrupada yapmadiklari rezillikler kalmadi hadizatinda islamin ismini karaliyorlar oyle ya musluman musluman her seyi yapar ulkemizde bunca suriyeli var sicilleri belli onlar toplumdan uzak tutulmali siginmaci deyil bunlar bayramlasmaya ulkesine donuyor demekki ordada aile fertleri var sadece bu saydigim suriyelilermi savastan kacanlar.? bunlar ticaretci varliklar.

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