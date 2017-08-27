Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla, jandarma ve polis ekipleri özel olarak ilgileniyor. Suriyeli Fesal Mullaali, 3 yıl önce yaşadığı Haseke bölgesinden iç çatışmaların artması sonucu yakınlarını bırakarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Uzun zaman sonra annesi, babası ve diğer yakınlarını görebilecek olmanın sevincini yaşadığını anlatan Mullaali, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti. Bu arada bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.
Öncüpınar'da Kapıkule manzarası
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki sınır kapısında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 12 günde 37 bine ulaştı. Öncüpınar'daki 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu Kapıkule'yi aratmıyor
27 Ağustos 2017 Pazar 17:22
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Sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla, jandarma ve polis ekipleri özel olarak ilgileniyor. Suriyeli Fesal Mullaali, 3 yıl önce yaşadığı Haseke bölgesinden iç çatışmaların artması sonucu yakınlarını bırakarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Uzun zaman sonra annesi, babası ve diğer yakınlarını görebilecek olmanın sevincini yaşadığını anlatan Mullaali, kendilerine sağlanan bu imkandan dolayı Türk yetkililere teşekkür etti. Bu arada bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.
Bayramlaşmak için ülkesine giden Suriyeli mülteci... böyle bir anlayış böyle bir mülteci tanımı türü olabilir mi mülteci ülkesinden niçin kaçar tamamen yaşanamaz yerdir orası. Göçmenlik başka şey , mülteci olmak bambaşka bir şey. Almanya böyle bir anlayışla ve yaklaşımla gerisin geriye ülkesine dönebilen mülteci kılığındaki göçmenleri bu hak istifadesinden ve statüsünden çıkardı.